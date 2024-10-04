ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС

ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».
«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», — заявил он.
Бортников поблагодарил Комитет госбезопасности Белоруссии за помощь в расследовании.
В июне в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил дело о покушении на начальника штаба воинской части. Автомобиль, на котором ехал офицер, неожиданно задымился и через некоторое время взорвался. Однако мужчина успел покинуть салон и не получил ранений.
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