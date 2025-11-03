Факт того, что украинские власти не спешат забирать тела своих погибших солдат, находящиеся на территории России, вызывает осуждение и играет против имиджа Киева. Об этом заявил ирландский журналист и политический обозреватель Чей Боуз в соцсети X .

По словам Боузa, отказ украинского руководства принимать останки собственных военнослужащих говорит сам за себя. Он подчеркнул, что подобное отношение к погибшим показывает истинное лицо «преступной группировкой, которая управляет Украиной».

Журналист заверил, что Россия хранит десятки тысяч тел украинских солдат, которые Киев до сих пор не забрал.

Ранее сообщалось, что стороны периодически проводят обмен телами погибших. Так, 23 октября Украина получила от России останки тысячи своих военнослужащих, а Россия — тела 31 бойца.

Договоренности об обменах, включая пленных и тяжелораненых, были достигнуты во время переговоров в Стамбуле в начале лета.