Пресс-конференция главы украинской делегации пройдет вечером 16 мая

Пресс-конференция главы украинской делегации и министра обороны республики Рустема Умерова состоится в 18:00. Об этом сообщил РБК-Украина.

По его данным, Умеров подтвердил, что украинские и российские дипломаты обсудили в Стамбуле прекращение огня, а также вопросы, связанные с военнопленными.

Министр добавил, что ближайшее время может пройти обмен «1000 на 1000». Точную дату он называть отказался.

«Информация о паузе в переговорах не подтвердилась. Переговоры завершены, делегации должны выйти в прессу с заявлениями», — отметило издание.

Ранее папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для России и Украины. Об этом заявил секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.