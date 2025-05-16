Пресс-конференция главы украинской делегации пройдет вечером 16 мая
РБК-Украина: Умеров выступит перед журналистами вечером 16 мая
Пресс-конференция главы украинской делегации и министра обороны республики Рустема Умерова состоится в 18:00. Об этом сообщил РБК-Украина.
По его данным, Умеров подтвердил, что украинские и российские дипломаты обсудили в Стамбуле прекращение огня, а также вопросы, связанные с военнопленными.
Министр добавил, что ближайшее время может пройти обмен «1000 на 1000». Точную дату он называть отказался.
«Информация о паузе в переговорах не подтвердилась. Переговоры завершены, делегации должны выйти в прессу с заявлениями», — отметило издание.
Ранее папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для России и Украины. Об этом заявил секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.