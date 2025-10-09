Преподаватель из Балашихи стала донором для бойцов СВО

Преподаватель русского языка и литературы из Балашихи Ирина Фатеева уже на протяжении двух лет регулярно принимает участие в донорских акциях. Особенностью педагога является редкая группа крови — четвертая положительная, что делает ее вклад особенно важным для нуждающихся в переливании.

Ирина Фатеева впервые узнала о возможности стать донором благодаря своему сыну, который рассказал о акции «Сдай кровь для участников СВО». Для нее и ее мужа Юрия это был первый опыт донации. За два года учитель сдала кровь семь раз и продолжает делать это регулярно.

«Мы с мужем приняли решение стать донорами, чтобы помочь нашим бойцам. С тех пор регулярно приезжаем в Московский областной центр крови на очередную донацию. Считаем, что это наш гражданский долг — безвозмездно помогать и спасать жизни незнакомых людей», — рассказала Ирина Фатеева.

Педагог с 23-летним стажем работы большое внимание воспитанию нравственных качеств у своих учеников. На собственном примере она показывает, как важно помогать другим. По словам преподавателя, дети с интересом спрашивают о процессе сдачи крови, и некоторые уже выразили желание стать донорами в будущем.

Московский областной центр крови регулярно организует выездные донорские акции по всему Подмосковью, включая Балашиху. В январе текущего года в городском округе было собрано 15 литров крови, а в августе этот показатель вырос до 20 литров, что говорит о растущей активности жителей региона.