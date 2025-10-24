Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости продолжать давление на Россию ради прекращения огня на Украине и получил в ответ жесткую отповедь от пользователей. Комментаторы в соцсети X назвали реальную причину, почему альянс заговорил о перемирии.

Проницательные пользователи напомнили генсеку, что у президента России Владимира Путина уже имеется опыт таких прекращений огня, в частности, с Минскими соглашениями. Российский лидер на это не пойдет, пока Запад поставляет Украине оружие.

«Русские побеждают. Они не могут согласиться на перемирие, при котором Украина будет перевооружаться, реорганизовываться и отдыхать, при этом не имея никаких шансов на урегулирование, гарантирующее долгосрочный мир», — отметил один из комментаторов.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже дал ответ и не согласится на территориальные уступки, если только не принести на переговоры с ним дубинку.

«Вам нужно беспокоиться об атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, Румынии и Чехии, которые являются членами НАТО, а не об Украине», — написал еще один пользователь.

Третий иронично заметил, что в Европе генсек так же популярен, как и венерические заболевания.

Остальные комментаторы отметили, что конфликт начал альянс, а Украина уже разваливается. По этой причине в НАТО и призывают к перемирию. По их мнению, Россия должна покончить с Украиной раз и навсегда, чтобы «преподать Европе урок».

Ранее японцы высмеяли Украину, которую Европа использует, чтобы возродить свою промышленность, пришедшую в упадок.