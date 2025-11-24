Премьера спектакля «Алиса в Стране чудес» прошла в Балашихе

Музыкальный театр юного актера «Орфей» из Балашихи презентовал новый спектакль «Алиса в Стране чудес». Премьера состоялась 22 ноября на сцене Дворца культуры «Балашиха».

Мюзикл по мотивам легендарных сказок Льюиса Кэролла впечатлил гостей яркими вокальными партиями, танцами и юмором, а также эффектными костюмами и интерактивными играми с участниками зрительного зала. В числе первых зрителей премьеры стали пять семей военнослужащих — участников СВО.

Проектное участие «Алисы в Стране чудес» реализовано в рамках программы «Культура малой Родины», которая поддерживает творческие инициативы и модернизацию технического оснащения театров, включая детские и кукольные театры.