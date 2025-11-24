Премьера спектакля «Алиса в Стране чудес» прошла в Балашихе
Музыкальный театр юного актера «Орфей» из Балашихи презентовал новый спектакль «Алиса в Стране чудес». Премьера состоялась 22 ноября на сцене Дворца культуры «Балашиха».
Мюзикл по мотивам легендарных сказок Льюиса Кэролла впечатлил гостей яркими вокальными партиями, танцами и юмором, а также эффектными костюмами и интерактивными играми с участниками зрительного зала. В числе первых зрителей премьеры стали пять семей военнослужащих — участников СВО.
Проектное участие «Алисы в Стране чудес» реализовано в рамках программы «Культура малой Родины», которая поддерживает творческие инициативы и модернизацию технического оснащения театров, включая детские и кукольные театры.
«Не все города имеют необходимое финансирование на постановки и оснащение спектаклей. Программа „Культура малой Родины“ как раз направлена на обновление материально-технической базы театров, чтобы постановки становились современнее, ярче и интереснее. Это огромная поддержка со стороны государства. В этом году Маленький театр кукол и Музыкальный театр „Орфей“ стали участниками проекта, благодаря чему жители Балашихи получили четыре новые постановки: два кукольных спектакля и два музыкальных», — подчеркнула начальник управления культуры городского округа Балашиха Светлана Шарцева.
Депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова поздравила творческий коллектив с премьерой и вручила благодарственное письмо директору театра «Орфей» Ирине Григорян за достижения в рамках проекта «Культура малой Родины». Репертуар театра постоянно обновляется и в настоящее время насчитывает около двадцати представлений.