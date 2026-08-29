Премьер Украины сообщил о пожаре на складах с БК под Киевом

Под Киевом загорелись складские помещения и прогремели мощные взрывы. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий в телеграм-канале назвал это преступной халатностью и призвал привлечь виновных к ответственности.

Он отметил, что в Бучанском районе Киевской области на складе боекомплектов (БК) вспыхнул крупный пожар с вторичной детонацией. Временно перекрыли трассу в этом районе, а на месте работают полицейские, спасатели и взрывотехники.

«К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. <…> совершать одни и те же ошибки — это преступная халатность», — написал он.

Корецкий потребовал сурового наказания для всех виновных, без исключения.

Ранее российские военные поразили завод «Фаейр Поинт» по производству химикатов для ракет «Фламинго» в Киевской области.