Премьер Польши допустил скорую приостановку конфликта на Украине

Туск допустил приостановку конфликта между Россией и Украиной в ближайшее время

Конфликт на Украине может приостановиться в ближайшее время. С таким прогнозом на пресс-конференции выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова привело РИА «Новости» .

На каких именно факторах основывается его предположение, политик не уточнил.

«Есть много признаков и большие шансы на то, что российско-украинский конфликт в ближайшее время приостановится», — сказал Туск.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о желании скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло. При этом глава государства отмечал, что устранение первопричин конфликта является главным приоритетом для России.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что лично для него пока неясен исход украинского конфликта. Также он пообещал ввести пошлины против России в случае провала переговоров, но усомнился в их эффективности.