Премьер Грузии заявил о скором перезапуске отношений с ЕС

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предрек скорый процесс перезагрузки отношений страны с Евросоюзом. Свое мнение он выразил в эфире телекомпании «Имеди» .

Он отметил, что Грузия все больше сближается к перезапуску отношений с ЕС. Выборы в стране уже состоялись, скоро сформируют новый кабмин.

«Пройдут выборы в США, [конфликт] на Украине завершится <…> Как только все это закончится, после этого изменятся интересы, и начнется перезагрузка отношений <…> Время ожидания — два-три месяца», — заявил он, отметив, что основная перезагрузка начнется со следующего года.

Ранее Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в стране. Он отметил, что в государстве использовали «иностранные деньги» для политических целей.