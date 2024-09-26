«Преимущество в сотни раз». Офицера ВСУ испугало превосходство ВС России

Офицер Вооруженных сил Украины назвал самыми тяжелыми участками в зоне боевых действий Покровское направление и район Угледара, где активно наступают ВС России. Об этом сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Если в ближайшее время наше руководство не примет меры, не привезет на эти направления резервы, то будет все очень печально. Противник имеет преимущество в сотни раз по боекомплектам, людям и дронам», — сказал он.

Украинский боец пожаловался, что в рядах ВСУ также наблюдается серьезный недостаток в живой силе и вооружении в Донбассе.

Накануне стало известно, что российские военные зашли на окраины Угледара. В связи с этим «возможна массовая сдача в плен» украинских боевиков. Также на Украине уже признали бедственное положение базирующейся в городе 72-й бригады ВСУ.