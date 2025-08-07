«Преимущество Украины исчезает». Запад забил тревогу из-за российских дронов

Вооруженные силы России добились значительного прогресса в использовании БПЛА на Украине. Такое заявление сделал военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в комментарии Der Tagesspiegel.
«Россияне добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью дронов. Преимущество Украины в этой области частично исчезает», — подчеркнул эксперт.
По его словам, российские БПЛА грозят Украине серьезными последствиями. ВСУ должны найти средства противодействия, чтобы лишить ВС России преимущества. Превосходство в сфере применения дронов усугубляет проблему украинской армии с дефицитом личного состава.