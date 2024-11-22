Предупреждение о запуске «Орешника» для США было автоматическим

Россия направила США автоматическое предупреждение о запуске «Орешника» в связи с тем, что ракета является баллистической. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности работает в автоматическом режиме и держит постоянную связь с такой же системой в США.

«В этом режиме за 30 минут до пуска направили предупреждение, потому что речь о ракете малой и средней дальности. Это межконтинентальная ракета, она не вызывает никаких обязанностей, но так как она баллистическая, то центр сработал в автоматическом режиме», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России нет обязательств делать нотификацию по поводу таких пусков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад воспринимать запуск «Орешника» всерьез.