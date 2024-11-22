Орбан призвал Запад воспринимать запуск «Орешника» всерьез

Западным странам необходимо как можно серьезней отнестись к предупреждению России в виде запуска баллистической ракеты «Орешник». Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в России и на Западе совсем разные значения и вес произнесенного слова. Орбан подчеркнул, что у западных политиков работа состоит на 20% из действий и на 80% из разговоров, а сами говорящие считают свои изречения лишь частью коммуникационной борьбы.

«В России если слово сказал президент, то это не болтовня. У этого есть последствия и вес. Когда Россия меняет правила применения ядерного оружия, это не уловка или коммуникационный прием, их изменили по-настоящему!» — заявил Орбан.

Венгерский политик призвал Запад серьезно воспринять первый запуск ракеты «Орешник» и не ухудшать ситуации в украинском конфликте.

Ранее западный журналист заявил о панике в Киеве из-за угрозы российского удара «Орешником».