Кот сбил лапой дрон ВСУ и спас своих хозяев в ДНР

Кот сбил беспилотник ВСУ, летящий в сторону жилого дома в одном из поселков в Донецкой Народной Республике. Видео с ним опубликовали в Telegram-канале «Украина.ру» .

На кадрах запечатлено, как дрон летел чуть выше травы. Таким образом украинский оператор хотел избежать обнаружения со стороны противника.

Рядом с жилым домом сидел кот, который заинтересовался летящим предметом. Когда беспилотник пролетал мимо, животное ударило его лапой и сбило с курса. После этого дрон врезался в столб. В итоге домашний питомец случайно спас своих хозяев.

Ранее российские военные сбили украинские БПЛА-бомбардировщики типа «Баба-яга» с помощью FPV-дронов с дубинками. Эпичное уничтожение дронов ВСУ произошло в районе Курахова.