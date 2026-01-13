Представителей СМИ поздравили с Днем российской печати в Солнечногорске

Ольга Гончар отметила, что работа журналистов требует высокой ответственности, точности и оперативности, поскольку именно от них зависит, насколько своевременно и достоверно жители узнают о ключевых событиях, происходящих в округе, регионе и стране.

«В этот день мы говорим слова благодарности за ваш труд, за ту правдивую, честную и своевременную информацию, которую вы доносите до наших жителей. Это очень важно всегда и приобретает особую значимость в реалиях нашего современного мира», — сказала депутат

За профессиональные достижения благодарственными письмами были отмечены начальник управления информации и обратной связи с населением администрации Солнечногорска Илья Винниченко, главный эксперт информационного взаимодействия с населением Анжелика Кунченко, продюсер-координатор телестудии АО «Телеканал 360» г. о. Солнечногорск Екатерина Демидова, видеооператор Владимир Киселев, видеограф иИнформационного центра «Сенеж» Руслан Стукалов, военный корреспондент Лина Корсак, пресс-секретарь «Молодой гвардии Единой России» Кирилл Сухоруков.

Отдельное внимание уделили труду военных корреспондентов, чья деятельность связана с повышенным риском и огромной ответственностью. Лина Корсак рассказала о своем профессиональном пути и работе в зоне проведения специальной военной операции, где она находилась с первых дней начала конфликта.

«Если вы решили, что это ваша профессия, очень важно не допускать ошибок, ценой которых могут стать человеческие жизни. Если вы выдали позицию или человека, и из-за этого кто-то пострадал, эту ошибку вы будете нести всю жизнь. Поэтому лучше лишний раз перепроверить и отработать так, чтобы люди, с которыми вы работаете, были вам только благодарны», — сообщила Лина Корсак.

День российской печати ежегодно отмечают 13 января. Именно в эту дату в 1703 году была издана первая русская печатная газета «Ведомости». Дата профессионального праздника работников периодической печати, СМИ и журналистов учреждена постановлением президиума Верховного совета РФ в 1991 году.