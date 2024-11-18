Представитель Трампа ушел от ответа на вопрос о дальнобойных ударах по России

CNN: представитель Трампа не ответил на вопрос о дальнобойных ударах по России

Только избранный президент США Дональд Трамп может привести стороны украинского конфликта за стол переговоров, заявил CNN директор по коммуникациям переходной команды политика Стивен Чунг. Так он прокомментировал сообщения о разрешении Джо Байдена украинским военным бить дальнобойным оружием вглубь России.

«Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — подчеркнул Чунг.

При этом, как подчеркнули журналисты CNN, на вопросы о том, был ли Трамп и его будущие советники заранее в курсе решения Байдена о дальнобойных ударах ВСУ, он не ответил.

Также Чунг подчеркнул, что все официальные заявления на этот счет будут исходить от самого избранного президента Штатов или со стороны его уполномоченных представителей.