Представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете

Представитель Росавиации Артем Кореняко вместе с остальными пассажирами не смог вылететь на самолете вовремя из-за переноса рейсов в связи с угрозой атаки дронов. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Как и многие, нахожусь уже несколько часов в самолете. Вижу комментарии подписчиков, переживаю. Все авиационные специалисты, сотрудники аэропортов и авиакомпаний пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров», — сказал он.

Кореняко добавил, что волнуется за обстановку, но понимает, что безопасность полетов — главный приоритет.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что средства ПВО с 08:10 до 12:00 сбили 34 украинских беспилотника, больше всего — над территорией Калужской области.

В 12:31 Кореняко предупреждал об ограничениях на прием и выпуск самолетов в Шереметьеве.

Из-за массовой атаки дронов в российских аэропортах произошел коллапс, сотни рейсов отменили или задержали.

Во Внукове, Домодедове и Шереметьеве за сутки задержали около 160 рейсов, более 30 отменили, утончил Telegram-канал Mash. В Пулкове вылет перенесли более чем 20 рейсам, и еще столько же отменили. Как минимум по два рейса отменили или задержали в Ярославле, Калуге и Пскове.

Росавиация сообщила, что 134 борта ушли на запасные аэродромы 19–20 июля из-за ограничений.