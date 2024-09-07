Предсказавший распад СССР историк предрек военный коллапс Украины

Украинскую армию ждет полный военный коллапс, о чем свидетельствует вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом в интервью изданию Le Figaro заявил французский историк Эммануэль Тодд.

«Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию — это тот вид отчаянных действий, которые обычно сопровождают полный военный крах», — сказал он.

Предсказавший распад СССР историк напомнил, что ближе к окончанию Второй мировой войны нацистская Германия также совершала подобные наступательные действия.

По словам Тодда, если же говорить об экономическом противостоянии России и Запада, то сейчас наблюдается превосходство Москвы. Ситуация же в США и странах Евросоюза ухудшается.

Ранее политолог Джон Миршаймер назвал главный страх американской администрации. По его словам, в Белом доме опасаются, что армия Украины может развалиться до президентских выборов в США в ноябре.