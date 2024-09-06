Предсказать сложно. В Пентагоне спрогнозировали завершение украинского конфликта

Глава Пентагона Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

Po1 Alexander Kubitza/Dod
Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

Конфликт на Украине рано или поздно завершится за столом переговоров. Такое заявление на авиабазе Рамштайн в Германии сделал глава Пентагона Ллойд Остин, его процитировало РИА «Новости».

«В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело», — заявил Остин.

Глава Пентагона выступил с этим заявлением на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на немецкой авиабазе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников завершить конфликт этой осенью. Окончание боевых действий поможет восстановить «надежный международный порядок безопасности», считает украинский лидер.

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