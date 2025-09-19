Председатель Мособлдумы посетил семью участника СВО в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев посетили семью участника СВО Евгения Манторова. Он был призван 14 октября 2022 года. Защищая Родину, герой получил травму и его демобилизовали в ноябре 2024 года, после чего он прошел курс восстановления.