Председатель Мособлдумы посетил семью участника СВО в Балашихе
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев посетили семью участника СВО Евгения Манторова. Он был призван 14 октября 2022 года. Защищая Родину, герой получил травму и его демобилизовали в ноябре 2024 года, после чего он прошел курс восстановления.
Во время встречи Игорь Брынцалов, Сергей Юров и Евгений Манторов обсудили реабилитацию бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции.
«Мы приятно побеседовали. Разговор прошел по душам. Игорь Юрьевич и Сергей Геннадиевич услышали просьбы и пожелания», — сказал Евгений Манторов.
В рамках помощи семье участника специальной военной операции детям Евгения предоставляют бесплатное питание в школе, кружки, приглашения на мероприятия.