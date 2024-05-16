Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил сотрудников Центра подготовки контрактников с годовщиной работы | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 14:22 Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил сотрудников Центра подготовки контрактников с годовщиной работы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников Центра подготовки бойцов СВО Медиасток.рф

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников областного Центра подготовки контрактников с годовщиной работы. Пункт приема жителей региона заработал 25 апреля 2023 года в Балашихе, а в его структурных подразделениях работают 150 специалистов.

«Здесь служат профессионалы, здесь все четко, ясно и прозрачно. Здесь делается все для того, чтобы с самых первых дней боец-контрактник был подготовленным к выполнению боевых задач на передовой, и мог сохранить свою жизнь. Наш центр — лучший в стране, на него многие равняются», — сказал Брынцалов.

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За добросовестный труд и высокий уровень подготовки он вручил сотрудникам Центра награды губернатора Московской области и Московской областной Думы, а также пожелал дальнейших успехов в труде и крепкого здоровья.

По словам Брынцалова, становление Центра происходило на его глазах. Он подчеркнул, что в нем есть все необходимое для оттачивания и приобретения важных воинских навыков.

«За год работа выстроена, полностью налажена. Видим, что будущих бойцов здесь серьезно готовят. И неудивительно, что желающих заключить контракт много — мужчины прекрасно понимают, что и должную подготовку получат, и брошенными со стороны государства, пока уйдут на защиту Родины, не останутся ни сами, ни их семьи», — заключил спикер правительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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