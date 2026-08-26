Специальная военная операция направлена против неонацистского режима, и поставленные в ее рамках задачи — единственно правильные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в интервью «Вестям», видео опубликовали в его канале в «Максе» .

«Цели специальной военной операции, они единственно правильные. Неонацистский режим должен быть повержен. И это задача, которую должны решать и западные страны», — сказал он.

По словам Володина, в России понимают необходимость борьбы с неонацистским режимом, в то время как западные страны используют его, считая, что «от этого только выигрывают». Председатель ГД отметил, что российская сторона ведет борьбу за безопасность, чтобы будущие поколения жили в мире.

Как ранее отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия проводит специальную военную операцию, чтобы на территории Украины не было войск НАТО.