Предприятие в Воскресенске отправило гуманитарную помощь в зону СВО

Сотрудники компании «Сансипиэм» в Воскресенске отправили весомую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Они регулярно помогают бойцам и собирают грузы по их просьбам.

«Я всегда сам сопровождаю грузовик с помощью. Все собрано по просьбам солдат. Я человек уже взрослый. Считаю, что мы должны своих младших уважать. Они начнут уважать в ответ. Если мы перестанем это делать, можно сказать, что мы потеряем наше патриотическое воспитание», — подчеркнул учредитель предприятия ООО «Сансипиэм» Виталий Дауров.

В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, автомобиль, квадроциклы, инструменты и другие вещи, которые существенно облегчат жизнь бойцов. Все товары приобрели на средства, полученные от прибыли предприятия.

С начала специальной военной операции в 2022 году из Воскресенска отправили более 700 тонн гуманитарной помощи, общая стоимость которого превысила 100 миллионов рублей. Каждый груз — это знак внимания и заботы о тех, кто находится на передовой, рискуя своей жизнью ради защиты Родины.