Предприятие из Лосино-Петровского округа отправило медикаменты бойцам СВО

Компания «Медарго» передала помощь военнослужащим — выходцам из городского округа Лосино-Петровский. Акцию организовали при содействии отдела по инвестициям, развитию предпринимательства и сельского хозяйства местной администрации.

Лекарства будут доставлены в танковый батальон, а также штурмовым батальонам Краснолиманского и Покровского направлений.

«Спасибо большое за оказание гуманитарной помощи нашим медикам, это очень важно для нас в данный момент», — сказал солдат 7-го отдельного батальонного пункта снабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 36 региональных мерах поддержки бойцов СВО. Туда входят консультации для членов их семей, медицинское и психологическое восстановление и помощь с трудоустройством.