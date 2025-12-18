Андрей Воробьев: 36 региональных мер поддержки бойцов СВО внедрили в Подмосковье

Подмосковье оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. О самых важных и востребованных мерах поддержки рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев .

Вопрос помощи защитникам — крайне чувствительный и важный для всех регионов.

«Мы тоже стараемся максимально быть в партнерстве и с семьями, и с ребятами, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Поэтому у нас 36 мер региональной поддержки, есть федеральные меры поддержки», — пояснил Андрей Воробьев.

Ключевой задачей он назвал создание четкой и понятной системы, чтобы семьи не путались в доступных возможностях. Для этого в каждом многофункциональном центре Подмосковья можно получить консультацию по любым вопросам: от льгот до оформления документов.

«И мы считаем эту работу очень важно отстроить безупречно, чтобы никто не раздражался по поводу получения того или иного документа, той или иной выплаты», — отметил губернатор.