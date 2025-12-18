Андрей Воробьев: 36 региональных мер поддержки бойцов СВО внедрили в Подмосковье
Подмосковье оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. О самых важных и востребованных мерах поддержки рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» губернатор Андрей Воробьев.
Вопрос помощи защитникам — крайне чувствительный и важный для всех регионов.
«Мы тоже стараемся максимально быть в партнерстве и с семьями, и с ребятами, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Поэтому у нас 36 мер региональной поддержки, есть федеральные меры поддержки», — пояснил Андрей Воробьев.
Ключевой задачей он назвал создание четкой и понятной системы, чтобы семьи не путались в доступных возможностях. Для этого в каждом многофункциональном центре Подмосковья можно получить консультацию по любым вопросам: от льгот до оформления документов.
«И мы считаем эту работу очень важно отстроить безупречно, чтобы никто не раздражался по поводу получения того или иного документа, той или иной выплаты», — отметил губернатор.
Вторым важнейшим направлением он назвал медицинское и психологическое восстановление.
У нас, так же, как и в других регионах, есть великолепные центры по реабилитации.
Андрей Воробьев
Учреждения расположенные, в частности, в Сергиевом Посаде и Коломне, помогают ветеранам с протезированием и оказывают комплексную поддержку бойцам для возвращения к мирной жизни.
Особое внимание в Подмосковье уделяют и трудоустройству вернувшихся с фронта.
«Поэтому у нас есть разные способы показать, пригласить того или иного парня на работу. Этим занимаются и наши подразделения, например „Мострансавто“, и, соответственно, другие предприятия, которые ждут ребят, рассказывают о том, как можно работать на том или ином предприятии, проводят экскурсии. И это работает», — рассказал Воробьев.
Программы «Время героев» и «Герои Подмосковья» призваны помочь с интеграцией в нормальную жизнь.
Губернатор заключил, что важно демонстрировать востребованность ветеранов, которые часто являются профессионалами разных сферах.