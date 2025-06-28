Мэр Одессы Труханов: Одесса — это не русский город

В Одессе разгорелась жаркая полемика из-за заявления мэра о принадлежности города. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф», уточнив, что конфликт возник накануне митингов в защиту русской культуры.

Перед этим украинские СМИ писали, что в субботу в городе одновременно пройдут акции сторонников и противников русской культуры.

Мэр города Геннадий Труханов на фоне обсуждения судьбы памятника Александру Пушкину высказал мысль, которая не устроила многих местных жителей.

«Одесса — это не русский город», — заявил Труханов.

По данным издания, его высказывание вызвало острый резонанс среди жителей, в итоге в пятницу мэр оказался в центре публичной полемики из-за своей позиции.

Ранее RT сообщил, что полиция и сотрудники ТЦК в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат.