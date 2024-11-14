Предложенный Трампом генпрокурор Гетц признавал Крым российским

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост генерального прокурора Мэтт Гетц ранее заявил, что Крым никогда не выйдет из состава России. Об этом он высказался на слушаниях в палате представителей в апреле этого года, его слова процитировало РИА «Новости» .

Гетц спросил, что по мнению демократов нужно для «стратегического поражения России», и нужно ли для этого «исключить Крым из состава РФ». Потенциальный генпрокурор и министр юстиции тогда заявил, что если эта цель и имеется, то она недостижима, полуостров никогда не перестанет быть российским.

Трамп уже начал формировать свою команду, выдвигая на ключевые посты в будущей администрации своих сторонников. Он утвердил кандидатов на основные посты, вокруг других ходят слухи в СМИ.