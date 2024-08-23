Предательство Германии, которая продолжает поставлять оружие Вооруженным силам Украины, не останется безнаказанным. Об этом сообщила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, чьи слова привело РИА «Новости» .

По ее словам, Россия начала строительство газопровода для развития экономики ФРГ.

«А сейчас они имеют наглость нас упрекать и даже обвинять, более того — еще и воевать против нас», — заявила дипломат.

Она добавила, что Германия совершила «предательство и подлость, которые не останутся безнаказанными».

Ранее Захарова высказалась о возможности переговоров с Украиной. Представитель МИД исключила диалог с этой страной после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщило радио Sputnik.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал заинтересованность Европы в украинском конфликте. Он подтвердил, что исход противостояния окажет серьезное влияние на мир.