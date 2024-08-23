«Предательство и подлость». Захарова — о поставках Германией оружия ВСУ
Захарова: предательство Германии не останется безнаказанным
Предательство Германии, которая продолжает поставлять оружие Вооруженным силам Украины, не останется безнаказанным. Об этом сообщила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова, чьи слова привело РИА «Новости».
По ее словам, Россия начала строительство газопровода для развития экономики ФРГ.
«А сейчас они имеют наглость нас упрекать и даже обвинять, более того — еще и воевать против нас», — заявила дипломат.
Она добавила, что Германия совершила «предательство и подлость, которые не останутся безнаказанными».
Ранее Захарова высказалась о возможности переговоров с Украиной. Представитель МИД исключила диалог с этой страной после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщило радио Sputnik.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал заинтересованность Европы в украинском конфликте. Он подтвердил, что исход противостояния окажет серьезное влияние на мир.