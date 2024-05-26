«Праздник не испортили». Молодоженам пришлось прятаться при обстреле Белгорода

Молодожены Алексей и Дарья, отмечающие свадьбу в одном из ресторанов Белгорода, прятались в укрытии во время обстрела города украинскими боевиками. Они рассказали РИА «Новости» , что видели разрушения от прилетов.

Украинские войска обстреляли Белгород вечером 25 мая. В многоквартирном доме на улице Есенина выбило окна, в соседней аптеке посекло фасад, также побило осколками автомобили на парковке. В этом же доме находится ресторан, в котором в этот вечер праздновали свадьбу.

Молодожены рассказали корреспонденту агентства, что сирена застала их, когда они вышли на улицу подышать свежим воздухом. После этого они сразу спустились в укрытие, которое было рядом.

«Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки», — рассказала девушка.

Ее супруг отметил, что это был второй сигнал о ракетной опасности за время празднования. Сотрудники ресторана всех проинструктировали, как в таких случаях действовать, где прятаться.

По его словам, они слышали грохот с другой стороны дома, но не видели, что произошло. Об этом рассказал другой очевидец, который видел, как бригада скорой помощи увезла раненых мужчину и девушку.

Ранее в Белгородской области в результате атаки ВСУ погибла женщина.