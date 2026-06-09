Праздник к 65-летию города Белоозерский прошел в округе Воскресенск

Поздравить жителей с юбилеем приехали глава округа и почетные гости. На празднике наградили жителей, внесших вклад в развитие города. Знаком главы «За отличие в труде» отметили Владимира Мурзина, который работает водителем-погрузчиком на заводе детского питания «Фаустово».

Поселок Белоозерский основали в 1961 году. Сюда приезжали работать инженеры, испытатели и ученые со всей страны. В 2019 году поселок получил статус города, сегодня здесь живут более 13 тысяч человек.

«На заводе я 16 лет работаю. Пришел, потому что близко с домом, в шаговой доступности. Все хорошо», — сказал Владимир Мурзин.

Также награду получила воспитатель детского сада Мария Ключанская.

«Воспитать доброго человека — самое главное. Я работаю четыре года, но нравится. Нравится, когда достижения моих детей идут вперед. Они меня радуют очень», — поделилась Мария Ключанская.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что Белоозерский — это небольшой уютный город с замечательными людьми, благодаря которым крепится оборонная мощь страны. Благодаря поддержке губернатора город будет расти и развиваться, добавил он.

В Белоозерском с 2014 года работает благотворительный фонд «Родничок», который помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а с 2022 года — бойцам специальной военной операции.

«Мы помогаем людям лекарствами, продуктами, одеждой, мебелью — всем! С 2022 года принимаем активное участие в помощи бойцам СВО. Лично были у ребят в Курске, Валуйках и Губкине», — рассказала руководитель фонда Ирина Казинкина.

На празднике для жителей организовали интерактивные площадки, мастер-классы и народные забавы. Театральная студия «Верю» провела для детей игры, направленные на развитие коммуникативных навыков и командного духа.