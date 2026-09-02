Праздник для детей бойцов СВО провели в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске 1 сентября для детей участников спецоперации организовали тематическую игровую программу «Добро пожаловать в волшебство». Ребята участвовали в состязаниях, мастер-классах и научном шоу.

С первых минут дети погрузились в атмосферу школы чародейства: прошли распределение по факультетам с помощью шляпы. Затем устроили спортивные состязания на метлах, где ребята проявили скорость и ловкость. Продолжили программу интеллектуальные задания, требующие смекалки.

На творческом мастер-классе дети изготовили памятные сувениры. Еще одной частью программы стало научное шоу с безопасными химическими реакциями, напоминающими кипящие зелья. Завершился праздник дискотекой.

«Каждый ребенок мечтает погрузиться в мир волшебства и сказки. И мы хотели, чтобы сегодня для них свершилось маленькое чудо, которое подарит им тепло, улыбки, массу новых впечатлений и открытий», — поделилась советник главы округа Виктория Куракова.

Организацией и проведением программы занимались сотрудники Культурно-досугового центра «Тимоново». Мероприятия направлены на поддержку семей защитников Отечества и создание для них атмосферы заботы.