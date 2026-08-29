Праздник для детей бойцов СВО прошел в Мытищах

В преддверии нового учебного года в парке развлечений «Индиго Терра» в Мытищах состоялся праздник для детей участников специальной военной операции. Мероприятие, организованное при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества», Общественной палаты и Ассоциации ветеранов СВО, стало для ребят возможностью отдохнуть и получить положительные эмоции в последние дни летних каникул.

Программа праздника включала увлекательные квесты, веселые игры, встречи с ростовыми куклами и интересные мастер-классы. Приятным дополнением стали подарки, предоставленные ООО «Аэродизайн», которые получили все участники мероприятия. Каждый ребенок смог найти занятие по душе и провести время в кругу сверстников.

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области Нина Можаева отметила важность проведения подобных мероприятий: «Особенно важно проводить такие мероприятия для детей участников СВО: они должны чувствовать поддержку и знать, что они не одни. Хочется, чтобы в преддверии нового учебного года ребята просто порадовались, ощутили эту поддержку и поверили в лучшее».

Праздник стал еще одним доказательством того, что дети участников СВО находятся под постоянным вниманием и заботой со стороны общественных организаций и администрации округа. Для юных мытищинцев этот день стал поводом улыбнуться и увидеть, что рядом всегда есть те, кто готов поддержать.

Организаторами мероприятия выступили филиал фонда «Защитники Отечества» Московской области, Общественная палата городского округа Мытищи, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, управление культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи, а также АНО «От Сердца к Сердцу». Подобные инициативы продолжают укреплять связь между обществом и семьями защитников, создавая атмосферу поддержки и единства.