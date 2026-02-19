Праздничный гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Люберец

Волонтеры движения «Ангелы Победы» из Дзержинского отправили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Груз собрали специально ко Дню защитника Отечества.

Коробки с маскировочными сетями, костюмами и теплыми вещами погрузили в машины. В посылках также окопные свечи, продукты питания и медикаменты. Отдельно положили письма и открытки для бойцов.

В сборе участвовали неравнодушные жители округа. Волонтеры сами плетут сети, делают свечи и маскировочные костюмы. Один из них изготовили ученики первого класса лицея № 3.

«Наши первоклассники под руководством педагога Елены Ивановой месяц мастерили маскировочный костюм на переменах. Он тоже отправился на передовую», — добавила Павлова.

Дошкольники из детского сада «Радуга» и школьники написали трогательные письма и прикрепили к ним сладости.

«Пусть окопные свечи станут для наших бойцов источником света. А детские письма согреют сердца и напомнят, что мы ими гордимся и ждем. Ведь вместе мы сила», — отметила Оксана Павлова.