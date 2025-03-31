Праздничные броши к 80-летию Победы для бойцов СВО изготовили в Протвине

В штабе Серебряных волонтеров городского округа Серпухов, расположенном в Центре молодежных инициатив города Протвино, прошло особое занятие. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне рукодельницы под руководством Нины Николаевны Камаричевой создают праздничные броши — георгиевские ленты, украшенные веточками триколора.

Эти украшения из атласных лент белого, синего и красного цветов, дополненные бисером и застежками, изготавливаются с особой теплотой. Их предназначение — поддержать защитников, находящихся на передовой в зоне СВО, поднять их боевой дух и подарить ощущение праздника в День Победы.

«Поддержку наши военнослужащие получают непрерывно. Спасибо всем, кто не остается в стороне и поддерживает наших защитников. Вместе мы — сила» — отметила Нина Камаричева.

Мастерицы планируют создать около 60 таких брошей, вложив в каждую частичку своей благодарности и заботы.