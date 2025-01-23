«Правый сектор» признали террористической организацией

Верховный суд по иску генпрокурора Игоря Краснова признал украинскую организацию «Правый сектор»* и входящие в нее движения террористическими и повторно запретил их в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Члены организации с начала СВО принимают участие в боевых действиях против России, а ее молодежное крыло активно прославляет пособников нацистской Германии, собирает деньги на ВСУ и пропагандирует ненависть к россиянам, добавили в Генпрокуратуре.

«Движение является объединением украинских националистических ультраправых организаций, основано на идеологии радикального украинского национализма и тотальной русофобии», — заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

В конце прошлого года надзорное ведомство признало нежелательной в России американскую организацию Help Heroes Of Ukraine **, созданную представителями украинской диаспоры в 2022 году для поставок ВСУ снаряжений, экипировки, беспилотников и средств личной защиты.

* Запрещенная в России террористическая организация

** Организация, признанная в России нежелательной