Правнук Брежнева попал в украинский плен в зоне СВО

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев попал в плен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Как выяснили журналисты, 45-летний мужчина является названым внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного. Осенью 2025 года он отправился на фронт в качестве сапера, однако в ноябре перестал выходить на связь.

Мать Милаева Ирина Кузнецова рассказала, что спустя несколько месяцев после исчезновения сына ей стало известно о его нахождении в плену. По ее словам, военнослужащий содержится на подконтрольных Вооруженным силам Украины территориях Херсонской области.

Несколько дней назад в зоне спецоперации погиб известный по проектам «Майор Гром», «Солнцепек» и «Морские дьяволы» каскадер Чингиз Додиев. Он ушел добровольцем на СВО в июле 2023 года.