Правительство выделит 240 миллионов рублей жителям Белгородской области

Правительство России дополнительно направит более 240 миллионов рублей на выплаты для пострадавших в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно распоряжению премьера Михаила Мишустина, 90 миллионов направят на единовременную материальную помощь, 41,25 миллиона выделили на оказание финансовой поддержки гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости, а 112,5 миллиона пойдут на компенсацию при полной утрате имущества.

«Решение позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости», — отметили в правительстве.

Ранее Курской области выделили 623 млн рублей на лекарства для льготников. По словам исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, этих средств хватит, чтобы покрыть дефицит льготных лекарств до конца января 2025 года.