Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами | 360°

Важное 10 мая 2024, 15:07 Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами Мишустин: в РФ продолжат обеспечивать бойцов СВО снаряжением и льготами РИА «Новости»

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Правительство продолжит обеспечивать участников специальной операции снаряжением и необходимой техникой, кабмин будет предоставлять семьям бойцов льготы и меры поддержки. Об этом в ходе заседании в Госдуме заявил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин.

«Основной нашей задачей является поддержка бойцов, которые принимают участие в спецоперации. Мы продолжим обеспечить их необходимым: военной экипировкой, комплектами медицинского оборудования, средствами защиты, вооружением и техникой», — сказал он.

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Мишустин добавил, что кабмин помогает с решением социальных вопросов бойцов и их семей, предоставляет положенные меры поддержки и льготы.

«Забота о наших ребятах и их близких находится и продолжит находиться в центре внимания правительства», — подчеркнул и.о премьер-министра.

Ранее Мишустин заявил, что правительство усилит адресность всех мер поддержки граждан.

Президент Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра на рассмотрение в Госдуме.