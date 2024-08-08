Правительство Приморья передало новую партию гуманитарного груза в зону СВО

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Еще два автомобиля и партию гуманитарной помощи передадут из Владивостока в зону специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в Telegram-канале.

По его словам, инициаторами отправки техники и гуманитарной помощи стали общественные организации, представители федеральных служб и предприниматели. Поддержку им оказала городская администрация.

«Стараемся делать так, чтобы все, что мы передаем, было максимально прикладным и было прямо необходимо для ребят», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что груз отправится в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.

Всего бойцам из Владивостока передадут 45 автомобилей.

В конце мая Приморский край передал российским военным два автобуса и внедорожник.

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