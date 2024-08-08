Правительство Приморья передало новую партию гуманитарного груза в зону СВО
Еще два автомобиля и партию гуманитарной помощи передадут из Владивостока в зону специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в Telegram-канале.
По его словам, инициаторами отправки техники и гуманитарной помощи стали общественные организации, представители федеральных служб и предприниматели. Поддержку им оказала городская администрация.
«Стараемся делать так, чтобы все, что мы передаем, было максимально прикладным и было прямо необходимо для ребят», — подчеркнул мэр.
Он добавил, что груз отправится в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота.
Всего бойцам из Владивостока передадут 45 автомобилей.
В конце мая Приморский край передал российским военным два автобуса и внедорожник.