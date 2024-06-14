Правительство Бурятии передало защитникам Донбасса скоростные мотоциклы

В Донбасс доставили скоростные мотоциклы. Технику бойцам предоставило правительство Бурятии.
Мотоцикл считается одним из самых востребованных видов транспорта среди военных в зоне специальной операции. На байках проще преодолевать трудные участки местности, мотоциклы также помогают уйти от преследования вражеских дронов.
Военные поблагодарили правительство Бурятии за предоставленную технику.
С 2022 года специалисты из Бурятии восстановили и отремонтировали более 80 объектов жилой и социальной инфраструктуры в ДНР. В 2024 году на средства из бюджета Бурятии в Донецкой Народной Республике возвели пять детских площадок, отремонтировали уличное освещение и две скважины.