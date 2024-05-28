Бурятия за два года восстановила и отремонтировала более 80 объектов в ДНР

Строители из Бурятии восстановили более 80 пострадавших от атак объектов в ДНР

С 2022 года Бурятия восстановила и отремонтировала более 80 объектов жилой и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Старобешевском районе строители из Бурятии восстановили множеств пострадавших от обстрелов зданий и отремонтировали важные сооружения, реконструкцию которых не проводили с середины прошлого века.

«Мы ремонтируем четыре линии водоснабжения. Общая протяженность труб около пяти километров. Ремонт проходит по улицам Щорса, Школьной и вдоль Донецкого проспекта», — сообщил бригадир компании «Сибстроймеханизация» Иннокентий Степанов.

В 2024 году на средства из бюджета Бурятии в ДНР возвели пять детских площадок, отремонтировали две скважины, кооперативное здание, уличное освещение и восстановили кровлю двух многоквартирных домов. План помощи разработали до 2030 года.

Ранее власти Бурятии осуществили мечту девочки из ДНР. Юная жительница региона вместе с мамой посетила парк развлечений «Остров мечты» в Москве.