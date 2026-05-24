«Правда за нами». Пасечник подвел итоги визита иностранных журналистов в Старобельск

Он подчеркнул, что лично дал возможность журналистам пообщаться с выжившими учениками колледжа, которые получили ранения и сейчас находятся в больнице.

«Нам нечего скрывать. Правда за нами. Надеюсь, голоса иностранных корреспондентов смогут донести до западного мира истинную правду и им удастся показать истинное лицо террористического киевского режима», — заявил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что в реанимации больницы сейчас остается 19-летний студент, за жизнь которого продолжают бороться врачи. В той же палате лежит житель соседнего с колледжем дома. Мужчина получил ранения, помогая в эвакуации учащихся. По словам Пасечника, его не остановили ни пожар, ни продолжающиеся взрывы.

«Навестили и пострадавших девочек. Несмотря на пережитое, все они держатся мужественно. Но им сейчас очень тяжело — и телом, и душой», — подчеркнул он.

Пасечник отметил, что уже после обрушения общежития украинские боевики еще 15 раз пытались атаковать занятых разбором завалов спасателей, которые находились на месте 45 часов.

«Я еще раз подчеркиваю, что кровавое пятно навсегда будет на тех, кто отдавал этот приказ и кто его исполнил. Такое проявление фашизма в XXI веке недопустимо. Все виновные со временем понесут ответственность в соответствии с нормами международного права», — подытожил глава ЛНР.

Более 50 журналистов из 19 стран приехали в Старобельск в рамках организованного Министерством иностранных дел пресс-тура.

Как отметила сопровождавшая их уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, они покажут всему миру, что рядом с разрушенным общежитием не было никаких военных объектов, а удары по колледжу носили прицельный характер.