Пранкеры Вован и Лексус опубликовали беседу с французским депутатом от имени Порошенко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Бруно Фуксом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко*. Запись беседы они опубликовали в Telegram-канале.

Во время разговора депутат заявил, что французские власти обсуждают с Лондоном, Берлином и Варшавой возможность отправки своих бойцов на Украину, когда удастся прекратить огонь. Политик также ответил на вопрос о готовности Парижа к такому шагу.

«Да. Но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать», — сказал он.

Ранее Вован и Лексус раскрыли детали беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам пранкеров, он угрожал порчей и вел себя неадекватно.

*Признан в России террористом и экстремистом.