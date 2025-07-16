Пранкеры Вован и Лексус опубликовали беседу с французским депутатом от имени Порошенко
Французский депутат Фукс: Париж готов отправить войска на Украину
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с главой комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Бруно Фуксом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко*. Запись беседы они опубликовали в Telegram-канале.
Во время разговора депутат заявил, что французские власти обсуждают с Лондоном, Берлином и Варшавой возможность отправки своих бойцов на Украину, когда удастся прекратить огонь. Политик также ответил на вопрос о готовности Парижа к такому шагу.
«Да. Но просто чтобы это прекращение огня соблюдалось, а не воевать», — сказал он.
Ранее Вован и Лексус раскрыли детали беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам пранкеров, он угрожал порчей и вел себя неадекватно.
*Признан в России террористом и экстремистом.