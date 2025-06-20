Президент Украины Владимир Зеленский угрожал порчей во время телефонного розыгрыша и вел себя неадекватно. Об этом Life.ru сообщили пранкеры Вован и Лексус.

«Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну», — рассказал пранкер Вован.

Он также назвал звонок Зеленскому исключением, ведь пранкеров интересуют люди, способные влиять на политические решения, а глава киевского режима «просто торгует лицом».

Вован и Лексус разыграли Зеленского в мае 2021 года. Они позвонили ему от имени мэра Киева Виталия Кличко, заявив, что он хочет подать в отставку. В ответ Зеленский сказал, что это полностью решение Кличко и предложил перенести разговор.

Еще один разговор с Зеленским состоялся до его вступления в должность президента. Тогда пранкеры предложили ему принять девочку на работу «через постель».