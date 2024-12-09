Премьера фильма о жене штурмовика из Раменского состоялась на 360.ru

Премьера документального фильма о жене штурмовика из Раменского и ее уникальной команде, помогающей бойцам СВО, состоялась на 360.ru. Кинолента показывает историю про людей и любовь, для которой нет преград, а также повествует о жизни военных и медиков у линии фронта.

Многодетная мать из Раменского по имени Маргарита с позывным Лиса каждые две недели доставляет гуманитарную помощь «за ленточку» — в зону СВО.

Героиня фильма смогла обустроить склад и наладить сбор гуманитарки. Маргариту заметил враг — теперь ей поступают угрозы и звонки с украинских номеров.

Съемки киноленты прошли сначала в Подмосковье, а затем — на Донецком направлении. Вместе с главной героиней «за ленточку» отправилась корреспондент 360.ru Елена Кононова.