Премьера документального фильма о жене штурмовика из Раменского и ее уникальной команде, помогающей бойцам СВО, состоялась на 360.ru. Кинолента показывает историю про людей и любовь, для которой нет преград, а также повествует о жизни военных и медиков у линии фронта.
Многодетная мать из Раменского по имени Маргарита с позывным Лиса каждые две недели доставляет гуманитарную помощь «за ленточку» — в зону СВО.
Героиня фильма смогла обустроить склад и наладить сбор гуманитарки. Маргариту заметил враг — теперь ей поступают угрозы и звонки с украинских номеров.
Съемки киноленты прошли сначала в Подмосковье, а затем — на Донецком направлении. Вместе с главной героиней «за ленточку» отправилась корреспондент 360.ru Елена Кононова.
«Позывной — Лиса». Фильм о жене штурмовика и ее помощи бойцам СВО вышел на 360.ru
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