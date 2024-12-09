«За ленточкой». Жена бойца СВО из Раменского создала уникальную компанию для помощи фронту

Фильм о жене бойца СВО из Раменского и ее помощи фронту покажут на 360.ru

Премьера документального фильма о супруге бойца СВО, создавшей уникальную команду для помощи фронту, состоится на всех площадках 360.ru. Корреспондент Елена Кононова вместе с главной героиней отправилась «за ленточку», чтобы показать изнутри, с какими трудностями сталкиваются гуманитарщики.

В фильме — история жены штурмовика, многодетной матери из Раменского Маргариты Удаловой. Каждые две недели она садится за руль микроавтобуса, нагруженного гуманитаркой, и едет «за ленточку».

Со стороны противника Маргарите стали поступать угрозы. Но ничто не может остановить женщину, которая понимает, с чем борется ее муж и другие бойцы. Этот фильм — история про людей и про любовь, для которой нет преград.

На 360.ru 9 декабря вышло большое интервью с основателями ЧВК «Вагнер». Командиры рассказали, с чего начиналась их история, бывает ли легкой война и каким стал путь «вагнеровцев» после заключения контракта с Минобороны.