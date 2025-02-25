«Позорная». В России оценили принятую ГА ООН западную резолюцию по Украине

Рогов: позорная резолюция ГА ООН по Украине нацелена на эскалацию конфликта

Антироссийскую резолюцию по Украине, принятую Генассамблеей ООН, назвали позорным документом, направленным на эскалацию конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, на площадках ООН продолжают «плодить позорные резолюции», не отвечающие изначальным принципам создания всемирной организации.

«Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что голосование США было показательным. Впервые американский представитель не поддержал украинский проект резолюции, предложив вместо него свой вариант, причем нейтральный.

ГА ООН одобрила антироссийский документ 24 февраля. Ее поддержали 93 государства, 18 — высказались против, 65 стран — воздержались. Важно, что США документ не поддержали.