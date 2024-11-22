Позицию Зеленского по дальнобойным ударам сравнили с жалобами ребенка

Заявление Владимира Зеленского о применении дальнобойных ракет по российской территории похоже на жалобу ребенка, которому не понравилось наказание за разбитые окна. На это в Telegram-канале указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся», — подчеркнула дипломат.

Зеленский, добавила она, обвинил президента России Владимира Путина во лжи о применении Украиной дальнобойного оружия. Он также заявил, что ВСУ не впервые применят подобный тип вооружений.

«Что-то вроде: „Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!“ Зеленский не только просроченный, он еще и пронюханный», — написала Захарова.

Глава киевского режима ранее подчеркнул, что Украина при последних атаках на Курскую и Брянскую области не в первый раз применила ракеты с дальним радиусом действия. Какое именно оружие и когда использовали ВСУ, Зеленский уточнять не стал.