Украинские военные не довольны тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении ВСУ по всему фронту. Об этом заявил на YouTube-канале британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас пытаются это оспорить, что вызывает гнев украинских командиров и солдат», — сказал он.

По словам эксперта, большой проблемой стало то, что у Запада никогда не было возможности поставлять украинской армии вооружения и боеприпасы в тех количествах, в которых они бы хотели.

Меркурис напомнил, что сейчас Вооруженные силы Украины очень сильно истощены. Кроме того, позиция Запада создает разрыв между риторикой и фактами, где каждый день на фронте ВСУ оплачивают жизнями.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики отступают по всей линии фронта. По этой причине киевский режим отдает приказы бить вглубь российской территории по мирным объектам. Украина пытается продемонстрировать западным спонсорам хоть какие-то успехи, но это ей не поможет.