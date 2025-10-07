На фоне отступления ВСУ пытаются показать западным спонсорам хоть какие-то успехи и бьют по мирным объектам в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

«Это ему (киевскому режиму — прим. ред.) не поможет. А наша задача — обеспечить безопасность граждан России, стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической», — отметил глава государства.

Путин уточнил, что в 2025 году российские военнослужащие освободили почти пять тысяч квадратных метров и 212 населенных пунктов. В зоне спецоперации стратегическая инициатива остается за ВС России.

Совещание с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне спецоперации состоялось в ходе рабочей поездки Путина в СЗФО. В заседании также принял участие директор ФСБ Александр Бортников.